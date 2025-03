Brescello, la sentenza ‘Ndrangheta, nessun legame: prosciolti i due ex sindaci. Coffrini: "Io perseguitato"

Non vi fu alcun appoggio alla consorteria di ‘ndrangheta: "Il fatto non sussiste". I due ex sindaci di Brescello Giuseppe Vezzani e Marcello Coffrini sono stati prosciolti dall’accusa di concorso esterno alla mafia. È la sentenza emessa ieri a Bologna dal giudice dell’udienza preliminare Roberta Malavasi, che ha deciso per entrambi gli ex amministratori il non luogo a procedere. Quindi niente processo, non saranno giudicati con il rito ordinario: la partita giudiziaria è chiusa. Il pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi aveva chiesto per loro il rinvio a giudizio, portando tra gli elementi di prova alcune vicende legate allo scioglimento del Comune di Brescello per il rischio di infiltrazioni mafiose, ovvero presunti favoritismi in pratiche edilizie e assunzioni: ad esempio l’appoggio alla variante per la costruzione del supermercato Famila e a quella del piano regolatore sul quartiere di via Pirandello, lavori da fare all’Avis dati senza bando, un alloggio popolare assegnato a un parente dei Grande Aracri, una loro familiare assunta in municipio a tempo determinato.

E altre questioni scaturite dal processo di ‘ndrangheta ‘Grimilde’. Vezzani e Coffrini dovevano rispondere di aver svolto il mandato pubblico tutelando gli interessi della cosca e rafforzandola a Brescello. Il tutto "per garantirsi l’appoggio del bacino di elettori, non solo calabresi, controllati dal sodalizio di ‘ndrangheta emiliano": favori in cambio di voti. Accuse ora cadute.

LE REAZIONI

Scrivono gli avvocati Alessio Fornaciari e Valeria Miari per Vezzani: "Siamo estremamente soddisfatti: la formula del proscioglimento, che è stata quella da noi richiesta, restituisce credibilità e dignità all’operato del nostro assistito quale sindaco di Brescello. Un non luogo a procedere che, al contempo, ristabilisce una verità, anche processuale, molto importante per il Vezzani uomo - rimarcano -. Sono stati, infatti, anni difficili in cui, pur nella certezza della propria estraneità a quanto contestato e nell’intima consapevolezza di aver al contrario combattuto sempre la criminalità organizzata, una simile gravissima accusa è pesata enormemente". Coffrini, che fu sindaco prima dello scioglimento del municipio, aveva reso interrogatorio davanti al giudice. Sugli atti amministrativi contestati, aveva spiegato: "Alla maggior parte non contribuii perché non rivestivo ancora un ruolo politico e se ne occupavano altri uffici; altri invece erano di competenza dei dirigenti comunali". Da noi interpellato, ieri si è sfogato: "Per dieci anni accuse infamanti hanno perseguitato me e la mia famiglia".

Sull’aver definito nel 2014 Francesco Grande Aracri "educato e composto", dice: "Faccio riferimento a concetti che ho dichiarato nel processo, già emersi: non ho mai voluto difendere Grande Aracri, bensì il buon nome di Brescello di cui ero sindaco". Sulla scia i difensori di Coffrini, gli avvocati Mario L’Insalata ed Eleonora Ciliberti: "Il giudice, accogliendo in pieno le nostre richieste, ha giustamente riconosciuto la totale inconsistenza delle accuse al punto da non ritenere nemmeno necessario il dibattimento. Del resto sarebbe stato davvero inquietante che un ex sindaco potesse essere ritenuto responsabile di aver agevolato la ‘ndrangheta solo per aver espresso opinioni in un’intervista in cui non ha fatto altro che tentare di scardinare l’assurdo sillogismo per cui a Brescello erano tutti collusi con l’organizzazione criminale. Nessuno ha mai voluto negare l’esistenza della ‘ndrangheta, ma solo evidenziare che questa non aveva concretamente infiltrato il Comune. Ci preme anche rimarcare come moltissimi brescellesi si sono felicitati con il nostro assistito per essere stato riconosciuto del tutto innocente. Con questa sentenza si rende finalmente giustizia, dopo tanti anni di fango, all’operato dell’ex sindaco Coffrini, su cui a questo punto non si può più sollevare alcun dubbio".

Interviene anche il Comune di Brescello, costituito parte civile. "Com’è doveroso fare, e come sempre ha fatto e continuerà a fare, quando le imputazioni concernono reati gravi come quelli di natura mafiosa", scrive l’avvocato Salvatore Tesoriero. "Il processo era di matrice indiziaria e il pubblico ministero ha sollecitato ritualmente una valutazione da parte del giudice che ha concluso per l’inutilità del dibattimento. Il processo è di per sé una pena e quindi, se non c’è una ragionevole previsione di condanna, come ritenuto dal giudice, è giusto che non si celebri".