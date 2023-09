Brescello, ladro di aspirapolvere tradito dalle telecamere

Brescello (Reggio Emilia), 28 settembre 2023 - Hanno rotto il finestrino di un’auto per rubare un’aspirapolvere che vi era all’interno. Ma il sistema di sorveglianza, con tanto di telecamera interna, ha filmato la scena, permettendo ai carabinieri di risalire ai presunti ladri, grazie alle immagini della targa dell’auto usata dagli autori del furto, avvenuto a Brescello. Un 32enne è stato denunciato dai carabinieri della caserma del paese per furto aggravato, mentre la compagna, di 31 anni, risultata titolare della vettura usata per arrivare sul luogo del reato, è stata segnalata alla magistratura per favoreggiamento. La donna, infatti, ai carabinieri ha dichiarato di non sapere nulla di chi avesse in uso la sua auto. L’episodio era accaduto a fine giugno. L’auto era in sosta vicino a un laghetto a Ghiarole di Brescello. Al ritorno, il proprietario aveva notato il danno al finestrino e l’aspirapolvere che non c’era più. Proprio grazie alle telecamere di sicurezza dell’auto presa di mira, si è risaliti alla vettura usata dai ladri, ovvero due uomini tra i quali il 32enne ora indagato, scoprendo che risulta essere il compagno della donna proprietaria del veicolo usato dai ladri.