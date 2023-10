Brescello, minacce per parcheggio e musica ad alto volume

Brescello (Reggio Emilia), 12 ottobre 2023 – Ennesimo episodio di "scontro" tra vicini di casa. "Ti spacco la testa contro il muro" e "Se sei un uomo scendi e vieni giù". Sono queste le frasi indirizzate da padre e figlia al vicino di casa.

Frasi che sono costate la denuncia per minacce a un uomo di 65 anni e alla figlia di 24 anni, ad opera dei carabinieri di Brescello, ai quali è stata presentata formale denuncia in caserma. Il diverbio sarebbe stato provocato dalla ragazza, che rientrando a casa, nelle sere precedenti, avrebbe parcheggiato l’auto con la musica ad alto volume, nel garage di fronte alla casa della vittima, svegliata dal rumore.

E in un’altra occasione la ragazza aveva avuto difficoltà a fare manovra in auto per la vettura del figlio del vicino, che era di ostacolo. Era scaturito un diverbio, poi sfociato nelle minacce oggetto della denuncia.

L’episodio è finito poi all’attenzione dei carabinieri di Brescello, i quali hanno raccolto elementi sufficienti per poter procedere con la denuncia già inoltrata alla magistratura reggiana.