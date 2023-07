Brescello, minaccia il vicino con pistola a impulsi elettrici

Brescello (Reggio Emilia), 24 luglio 2023 - Un cattivo rapporto di vicinato, che dura da tempo, è sfociato in un grave episodio avvenuto venerdì sera a Brescello. Al culmine di una lite un uomo di 43 anni ha minacciato in vicino, un operaio 37enne, con una pistola a impulsi elettrici, con la minaccia estesa anche al fratello del vicino. Sono intervenuti i carabinieri del paese, che hanno rinvenuto e sequestrato pistole e attrezzi a impulsi elettrici che erano nell’abitazione dell’indagato. Il 43enne è stato denunciato per minaccia aggravata e detenzione abusiva di armi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri brescellesi, il diverbio sarebbe nato dallo spavento arrecato al figlio della vittima che, sceso in cantina, si sarebbe imbattuto nel cane del 43enne, che abbaiando avrebbe spaventato il ragazzino. Il padre ha lamentato l’accaduto al vicino, con quest’ultimo che gli avrebbe puntato la pistola a impulsi elettrici, per poi allontanarsi. E in cortile la minaccia sarebbe stata ripetuta anche in presenza del fratello della vittima. I carabinieri hanno poi riportato la calma e proceduto con la perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire tre pistole, tre storditori, tutti a impulsi elettrici, e un tirapugni. Ed è scattata la denuncia alla magistratura.