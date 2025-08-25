Brescello piange Gianni Lai: era il custode del museo di Peppone e Don Camillo

Brescello (Reggio Emilia), 25 agosto 2025 – Il ‘Mondo Piccolo’ è in lutto per la scomparsa di Gianni Lai, storico custode del Museo don Camillo e Peppone, oltre che attivo come consigliere nella Pro loco del paese. E’ stato vinto da complicazioni seguite a un ricovero ospedaliero avvenuto circa un mese fa, in seguito a un malore. Aveva 70 anni. Gianni era una figura tipica delle storie tratte dai racconti di Giovannino Guareschi.
Da bambino aveva partecipato come comparsa ai film interpretati da Gino Cervi e Fernandel, così come tanti altri suoi compaesani. Poi era rimasto legato a quei film diventando il custode del Museo, come punto di riferimento per tanti turisti, memoria storica del paese, con il suo fisico minuto ma in cui c’era tanta umiltà, generosità e bontà. “Mi sento di dirgli grazie a nome di tutta al comunità – dichiara il sindaco Carlo Fiumicino – ricordandolo anche per le nostre lunghe chiacchierate, per i suoi racconti e lo sfoggio delle medaglie vinte al bigliardino che, puntualmente, venivano onorate con un gelato o un thè, sotto i portici della piazza. Mi mancherai Gianni, mancherai a tutti noi, a tutta Brescello.
Fino all’ultimo hai rappresentato in pieno quelli che sono i valori più belli del nostro paese: l’impegno per gli altri, la cordialità e il piacere di stare in comunità. A lui e alla sua famiglia va il mio abbraccio e quello dell’intera comunità di Brescello”. Gianni Lai lascia il fratello Paolo. Numerosi i messaggi di cordoglio ai familiari dello storico volontario.