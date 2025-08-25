'Sopravvivere' fino alla sosta

Gianmarco Marchini
'Sopravvivere' fino alla sosta
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tragedia sulle alpiRisarcimento maltempoL'ira del PapeeteCosa è successoArrigo SacchiLabubu
Acquista il giornale
CronacaBrescello piange Gianni Lai: era il custode del museo di Peppone e Don Camillo
25 ago 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Brescello piange Gianni Lai: era il custode del museo di Peppone e Don Camillo

Brescello piange Gianni Lai: era il custode del museo di Peppone e Don Camillo

Aveva 70 anni, da bambino partecipò come comparsa alle mitiche pellicole. Il sindaco Fiumicino: “Ci mancherà molto: gli dico ’grazie’ a nome di tutti”

Gianni Lai era il 'guardiano' del Museo di Peppone e Don Camillo, a destra in una foto scattata durante l’attività di custode

Gianni Lai era il 'guardiano' del Museo di Peppone e Don Camillo, a destra in una foto scattata durante l’attività di custode

Per approfondire:

Brescello (Reggio Emilia), 25 agosto 2025 – Il ‘Mondo Piccolo’ è in lutto per la scomparsa di Gianni Lai, storico custode del Museo don Camillo e Peppone, oltre che attivo come consigliere nella Pro loco del paese. E’ stato vinto da complicazioni seguite a un ricovero ospedaliero avvenuto circa un mese fa, in seguito a un malore. Aveva 70 anni. Gianni era una figura tipica delle storie tratte dai racconti di Giovannino Guareschi.

Gianni Lai premiato dal sindaco
Gianni Lai premiato dal sindaco

Da bambino aveva partecipato come comparsa ai film interpretati da Gino Cervi e Fernandel, così come tanti altri suoi compaesani. Poi era rimasto legato a quei film diventando il custode del Museo, come punto di riferimento per tanti turisti, memoria storica del paese, con il suo fisico minuto ma in cui c’era tanta umiltà, generosità e bontà. “Mi sento di dirgli grazie a nome di tutta al comunità – dichiara il sindaco Carlo Fiumicino – ricordandolo anche per le nostre lunghe chiacchierate, per i suoi racconti e lo sfoggio delle medaglie vinte al bigliardino che, puntualmente, venivano onorate con un gelato o un thè, sotto i portici della piazza. Mi mancherai Gianni, mancherai a tutti noi, a tutta Brescello.

Fino all’ultimo hai rappresentato in pieno quelli che sono i valori più belli del nostro paese: l’impegno per gli altri, la cordialità e il piacere di stare in comunità. A lui e alla sua famiglia va il mio abbraccio e quello dell’intera comunità di Brescello”. Gianni Lai lascia il fratello Paolo. Numerosi i messaggi di cordoglio ai familiari dello storico volontario.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata