Brescello piange Gianni Lai: era il custode del museo di Peppone e Don Camillo

Brescello (Reggio Emilia), 25 agosto 2025 – Il ‘Mondo Piccolo’ è in lutto per la scomparsa di Gianni Lai, storico custode del Museo don Camillo e Peppone, oltre che attivo come consigliere nella Pro loco del paese. E’ stato vinto da complicazioni seguite a un ricovero ospedaliero avvenuto circa un mese fa, in seguito a un malore. Aveva 70 anni. Gianni era una figura tipica delle storie tratte dai racconti di Giovannino Guareschi.

Gianni Lai premiato dal sindaco

Da bambino aveva partecipato come comparsa ai film interpretati da Gino Cervi e Fernandel, così come tanti altri suoi compaesani. Poi era rimasto legato a quei film diventando il custode del Museo, come punto di riferimento per tanti turisti, memoria storica del paese, con il suo fisico minuto ma in cui c’era tanta umiltà, generosità e bontà. “Mi sento di dirgli grazie a nome di tutta al comunità – dichiara il sindaco Carlo Fiumicino – ricordandolo anche per le nostre lunghe chiacchierate, per i suoi racconti e lo sfoggio delle medaglie vinte al bigliardino che, puntualmente, venivano onorate con un gelato o un thè, sotto i portici della piazza. Mi mancherai Gianni, mancherai a tutti noi, a tutta Brescello.

Fino all’ultimo hai rappresentato in pieno quelli che sono i valori più belli del nostro paese: l’impegno per gli altri, la cordialità e il piacere di stare in comunità. A lui e alla sua famiglia va il mio abbraccio e quello dell’intera comunità di Brescello”. Gianni Lai lascia il fratello Paolo. Numerosi i messaggi di cordoglio ai familiari dello storico volontario.