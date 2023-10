Passa la piena dell'Enza ma a Brescello restano i detriti

Brescello (Reggio Emilia), 27 ottobre 2023 - Dopo la rapida crescita del livello dell’Enza, si torna verso quote regolari del torrente, che al raggiungimento degli undici metri di quota costringe alla chiusura del ponte a Sorbolo, tra Brescello e la provincia parmense.

Il deposito di legna al ponte di Sorbolo

L’andamento della quota a monte del torrente – alimentato dalle abbondanti piogge della serata e della notte sull’appennino della val d’Enza – ha previsto la chiusura del ponte alle 11,30 della mattinata, per poi prevederne la riapertura nel tardo pomeriggio, non appena il livello è tornato al di sotto della virtuale linea rossa. Interrotto il traffico sul ponte stradale e su quello ferroviario, come da prassi in questi casi.

Mobilitati gli uffici tecnici e la Protezione civile per un monitoraggio della situazione sugli argini. Si tratta di una piena “importante”, che per fortuna non ha provocato conseguenze. Ma nel corso dell’incontro in prefettura, le autorità, in particolare il sindaco brescellese Carlo Fiumicino, ha segnalato la vistosa presenza di legname, grossi tronchi e deposito di scarti proprio tra le arcate del ponte di Sorbolo, con il rischio di rallentare fortemente il deflusso dell’acqua, soprattutto in occasione di prossime eventuali piene.

Per questo, anche in accordo con il confinante Comune di Sorbolo-Mezzani, già in questi giorni (si spera tra domani e domenica) si dovrà provvedere alla rimozione dei detriti, perché non debbano verificarsi problemi, danni e allagamenti proprio a causa di questa situazione, già a partire dal passaggio delle prossima perturbazione prevista nei prossimi giorni.