Brescello, pensionata nel panico bloccata in ascensore

Brescello (Reggio Emilia), 17 luglio 2023 - Soccorsi mobilitati in mattinata, verso le 9, in un condominio di Brescello, dove una pensionata di 71 anni è rimasta bloccata nell’ascensore, a metà tra due piani, a causa diu un improvviso black out elettrico. La donna, in quella situazione, è stata presa dal panico e dalla paura. Avendo con sé il telefonino, è riuscita a mettersi in contatto con la centrale operativa del 112, che dal comando di Guastalla ha inviato sul posto la pattuglia del paese. I carabinieri hanno raggiunto la donna cercando di tranquillizzarla, mentre sul posto arrivavano anche i vigili del fuoco per riportare l’ascensore all’altezza di uno dei piani per poter sbloccare la porta. Con una manovra manuale, l’operazione è riuscita, con la pensionata che continuava a urlare dalla paura. Finalmente è stata liberata. Per lo stato di agitazione è stata fatta intervenire sul posto anche un’ambulanza, ma non c’è stato poi bisogno del trasferimento della donna in ospedale.