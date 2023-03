Brescello piange Afro Bettati, storico sindaco del paese

Afro Bettati aveva 102 anni

Brescello (Reggio Emilia), 8 marzo 2023 - Ha destato tristezza e cordoglio, a Brescello, la notizia della scomparsa di Afro Bettati, sindaco del paese tra il 1951 e il 1970. Aveva 102 anni ed era conosciuto per essere stato il primo cittadino del paese sul Po ai tempi delle riprese dei film su Peppone e don Camillo, che tanto sviluppo e benessere avevano portato sul territorio locale, facendo diventare Brescello un luogo di turismo ancora oggi visitato da persone che arrivano da ogni parte del mondo. Il decesso oggi all’ospedale di Guastalla, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per alcune complicazioni cliniche. Lascia nel lutto i nipoti che gli sono rimasti accanto fino all’ultimo. Bettati era in discrete condizioni generali, sempre mentalmente lucido. Era stato eletto sindaco a soli 31 anni di età. Esponente socialista, aveva vissuto l’esperienza amministrativa in un periodo florido per Brescello, con la creazione di infrastrutture importanti durante il suo lungo mandato. In occasione della festa dei 100 anni era stato salutato dai cittadini in una manifestazione pubblica con la presenza dei sindaci in carica dopo di lui. L’attuale amministrazione comunale, guidata da Elena Benassi, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Afro Bettati, personaggio che resterà nella storia del paese di Peppone e don Camillo.