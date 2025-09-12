Brescello pirotecnico, il Fabbrico vola e Rolo kappao

Pirotecnico successo della Brescello Piccardo (4) nella seconda giornata della Coppa Italia di Eccellenza. I rivieraschi hanno la meglio 4-3 sul campo della Fidentina (0), al termine di 90’ dalle mille emozioni: i padroni di casa partono meglio e vanno sul 2-0 grazie alle reti di Russo (29’) e Calzetti (47’), ma l’uno-due firmato Binini (56’) e Corbelli (60’) vale il provvisorio pareggio; la Fidentina torna avanti al 69’ con Ferrara, ma non ha fatto i conti col carattere degli uomini di Fontana, che nel quarto d’ora finale contro sorpassano grazie alla doppietta di Davide Mastaj (foto), che impatta al 75’ per poi trovare la rete da 3 punti a 2’ dal gong.

In classifica la Brescello Piccardo comanda insieme al Fiorenzuola, corsaro a Salsomaggiore. Girone 3. Continua a viaggiare a suon di gol la Vianese (6): l’undici guidato da Sarnelli rifila un netto 4-1 casalingo al Real Formigine (0), con punteggio già in ghiaccio all’intervallo. L’inizio dei rossoblù è di ottima fattura e si concretizza con la doppietta di Iacovoni, a segno sia al 2’ che al 20’; il tris arriva poco dopo la mezz’ora con Vaccari (33’).

Poi non succede più nulla fino ai minuti finali: a 7’ dal triplice fischio Davoli accorcia le distanze, prima del poker ad opera di Zafferri in Zona Cesarini. I numeri della Vianese sono impressionanti: 4 vittorie in altrettanti match tra campionato e Coppa, con 15 reti segnate. Nell’altra sfida del raggruppamento, stop interno per l’Arcetana (0), superata 2-1 in via Caffarra dal Terre di Castelli (6): ai biancoverdi non basta il provvisorio vantaggio siglato al 33’ da Alessandro Curti (foto a sinistra), visto che i modenesi impattano al 72’ con Karapici e firmano il gol della vittoria al 95’ con Bruno. Decisivo, per le sorti del primo posto, lo scontro diretto del 1° ottobre tra Terre di Castelli e Vianese.

Girone 4. Il Fabbrico (4) sale in vetta al raggruppamento grazie alla bella vittoria esterna nel derby della Bassa col Campagnola (3). I rosanero cedono per 3-1 davanti al pubblico amico, andando sotto al 24’ con un rigore trasformato da Scappi, per poi trovare il pari una manciata di minuti più tardi con Margotta (29’). Gli ospiti piazzano il blitz nella seconda metà della ripresa: al 69’ Budriesi firma il raddoppio con un colpo di testa su corner di Lari, mentre al 75’ è lo stesso Lari a rubar palla a Cinelli e a servire Pedrazzoli, solo in area, per il definitivo tris.

Nel recupero scontro fortuito tra il portiere locale Vioni e Gibertoni: gioco fermo a lungo, coi due atleti trasportati in ospedale per i controlli del caso. Nell’altra sfida il Rolo (3) cade 2-1 in terra modenese, sconfitto dall’Atletic CDR Mutina (4): a decidere il match è la doppietta di Hoxha in rete al 22’ e al 30’. La squadra dell’allenatore Bonini prova a riaprirla nel finale grazie a Borghi (76’), ma l’assalto finale è vano. Nell’ultimo turno gli incroci Mutina-Campagnola e Fabbrico-Rolo decideranno le sorti della qualificazione, con tre squadre ancora in ballo per il primato.