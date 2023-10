Brescello, ponte sull'Enza riaperto al traffico

Brescello (Reggio Emilia), 27 ottobre 2023 - E’ durata meno del previsto l’operazione di rimozione di tronchi e detriti dalle arcate del ponte dell’Enza, a Sorbolo Levante, al confine tra Brescello e la provincia parmense. Verso le 19, come previsto, il ponte è stato nuovamente chiuso al traffico – dopo che dalle 11,30 alle 16,30 era stato interrotto al traffico per il raggiungimento della quota di 11 metri delle acque del torrente in piena – per consentire a un apposito automezzo, attrezzato con un braccio meccanico, di rimuovere i detriti ancora in acqua che, sospinti dalla corrente, si erano bloccati tra le navate del passaggio stradale e ferroviario.

L’intervento si è concluso nella tarda serata, permettendo così la riapertura del traffico sul ponte, in anticipo rispetto al previsto, ovvero in piena notte. Questa situazione permette di limitare il disagio al traffico, visto che la chiusura del ponte costringe a percorsi più lunghi verso Colorno (per auto e mezzi leggeri) o verso la via Emilia (per i mezzi pesanti). L’intervento di rimozione d’urgenza dei detriti è stata ottenuta grazie alla richiesta dei sindaci di Brescello e Sorbolo Mezzani, preoccupati della situazione in vista di possibili nuove piene nei prossimi giorni. Prefetto, Aipo, vigili del fuoco, Province e Protezione civile hanno permesso di avviare questa operazione, che garantisce maggiore sicurezza al territorio, già interessato nel recente passato da problemi e allagamenti, anche a causa di una manutenzione dell’alveo del torrente non proprio perfetta.