Brescello, rinvenuto cadavere di una donna tra l'Enza e il Po

Brescello (Reggio Emilia), 22 aprile 2025 - Soccorsi e forze dell’ordine mobilitati verso le 19 per la segnalazione relativa alla presenza del corpo senza vita di una donna a ridosso dell’argine del torrente Enza, in zona foce, dove il corso d’acqua si getta nel Po, ancora a livello piuttosto elevato dopo il passaggio di una piena consistente. Sono stati due pescatori tedeschi, in transito in zona nei pressi di via Quadra Pazzaglia a Ghiarole di Brescello, a notare la sagoma umana, che era attaccata a un tronco in galleggiamento. Sono stati subito mobilitati i soccorsi con personale sanitario e vigili del fuoco. Sono arrivati anche i carabinieri.

Secondo quanto si è appreso, potrebbe trattarsi di una pensionata ottantenne residente nella confinante zona di Sorbolo Mezzani, nel Parmense, che risulta essere scomparsa da casa da alcuni giorni. Risulta aver lasciato l’auto in centro a Coenzo per poi allontanarsi a piedi, forse verso un tratto di torrente.

Non si esclude il gesto estremo, anche se sono in corso accertamenti per capire cosa possa essere successo. Ieri sera sul posto, a Ghiarole, è arrivato anche il sindaco di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari, per cercare di avere conferme sull’identità della donna, sua compaesana, le cui ricerche sono attive ormai da alcuni giorni. L’intervento dei vigili del fuoco è stato richiesto, con l’ausilio di un natante, per poter recuperare il corpo.