Brescello, ruba energia per alimentare esercizio pubblico

Brescello (Reggio Emilia), 24 novembre 2023 – Con cavi abusivi e manomissioni con morsetti collocati nella parete di un edificio, un uomo di 43 anni, residente nella Bassa, avrebbe rubato energia elettrica alla società gestore del servizio, per un danno calcolato in oltre 6.500 euro. I carabinieri della caserma di Brescello, che hanno indagato sulla vicenda, hanno denunciato l’uomo per furto aggravato.

La scoperta dell’irregolarità è avvenuta su segnalazione dei tecnici di e-distribuzione, riscontrando un prelievo sospetto da metà maggio fino a inizio novembre a vantaggio di un esercizio pubblico. E l’altra mattina il sopralluogo dei carabinieri di Brescello ha permesso di rilevare l’allaccio abusivo, con la situazione che è stata poi ripristinata da tecnici della società erogatrice del servizio elettrico.

I cavi abusivi, collegati con morsetti a perforazione, entravano nel muro di un esercizio pubblico, alimentando l'intero locale. Si procedeva pertanto alla messa in sicurezza dell'impianto. La società e-distribuzione ha inoltre quantificato il danno provocato in questi mesi di furto di energia. I carabinieri di Brescello, accertati i fatti e acquisiti gli elementi di prova, hanno denunciato il 43enne alla magistratura reggiana.