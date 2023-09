Brescello, scoppi e scintille da un cavo elettrico

Brescello (Reggio Emilia), 22 settembre 2023 - Sembravano fuochi d’artificio i botti derivati da un problema a un cavo elettrico per l’alimentazione di una officina situata in via Ariosto, a Brescello. In mattinata i vigili del fuoco sono stati chiamati a mettere in sicurezza un cavo di alimentazione di un’azienda, che improvvisamente ha prodotto delle scintille con relativi scoppi. Immediata l’interruzione dell’energia elettrica al fabbricato, in attesa dell’intervento dei tecnici Enel. Si è trattato di un’avaria accidentale, derivata molto probabilmente dall’umidità dovuta alla pioggia e alle condizioni del rivestimento del cavo elettrico esterno. Non si registrano conseguenze alle persone e neppure alle strutture. E’ stato però necessario intervenire sul cavo in avaria per poter ripristinare l’erogazione dell’elettricità alle utenze collegate. Sul posto anche la polizia locale.