Brescello, tir di traverso manda il traffico in tilt

Brescello (Reggio Emilia), 18 settembre 2024 - Non bastavano il maltempo, i passaggi a livello abbassati troppo a lungo, il traffico intenso… Ieri pomeriggio ci si è messo anche un tir, che dopo una sbandata sull’asfalto reso viscido dalla pioggia, si è ritrovato di traverso sulla carreggiata, all’altezza dell’incrocio semaforico a Lentigione di Brescello, sull’ex Statale 62 della Cisa, bloccato completamente il traffico in entrambi i sensi di marcia, tanto che la strada è stata chiusa completamente con auto e camion deviati su percorsi alternativi nel percorso tra Brescello e Parma. Con il maltempo in atto, sotto la pioggia, la situazione è stata ancora più complicata. Solo verso le 18, finalmente, con l’ausilio di un’autogru, è stato possibile rimettere il tir in carreggiata, con il traffico che lentamente ha potuto riprendere in modo regolare, dopo l’intervento del soccorso stradale e della polizia locale della Bassa Reggiana. L’episodio si è verificato all’altezza della stazione ferroviaria di Lentigione.