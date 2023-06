Brescello, tra rabbia e silenzi "La ’ndrangheta? Non so nulla"

di Francesca Chilloni

BRESCELLO (Reggio Emilia)

"Che due ex sindaci da ieri siano indagati per mafia lo so, me lo ha raccontato un mio amico al bar. Se fosse vero, spero che li mettano in galera e buttino la chiave… Ma gli articoli sui giornali non sono riuscito a leggerli, perché qualcuno al bar aveva strappato via le pagine". È un anziano quello che ci parla in piazza a Brescello, nella tarda mattinata di un rovente giovedì di fine giugno. Il paese di don Camillo e Peppone non è come te l’aspetti. Qualcosa tra i cittadini si muove dopo che si è diffusa la notizia che la Direzione distrettuale antimafia ha inviato un avviso di conclusione indagini a Giuseppe Vezzani e all’avvocato Marcello Coffrini con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per aver favorito la cosca ‘ndraghetistica riconducibile al boss Nicolino Grande Aracri.

Il primo ricoprì la carica di sindaco dal 2004 al 2014, dopo un quinquennio in cui fu assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica sotto Ermes Coffrini, padre di Marcello. Coffrini jr fu dal 2004 membro della Commissione consiliare urbanistica, quindi assessore, infine primo cittadino dal 2014 al ’16, quando il Comune della Bassa reggiana venne sciolto per infiltrazioni. La Dda scrive che "in sinergia tra loro, nell’ambito di una continuità politica" avrebbero contribuito "concretamente, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi del sodalizio ‘ndranghetistico autonomamente operante da anni nel territorio emiliano".

Brescello a 32 gradi sembra il Far West: poche persone in giro, e tutte sotto i portici o rintanate dove l’aria condizionata offre un po’ sollievo. La domanda del giornalista è sempre la stessa: "Cosa pensa dell’indagine che coinvolge due ex sindaci?". Un uomo di mezza età risponde con accento calabrese: "Basta scrivere di cose che non esistono, parlate piuttosto di quel povero ragazzo annegato l’altro giorno". Altri appena adocchiano penna e taccuino se ne vanno alla chetichella. Tanti i "non so, non ho letto, non mi interessa". M. invece sbotta: "Quelli non hanno fatto un tubo per il nostro paese"; il suo amico G. spiega: "Davano le case popolari agli amici degli amici, ma non a chi ne aveva bisogno".

In un altro bar incontriamo Giacomo Carpi, da anni presidente della Proloco; ci presentiamo e prima che arrivi la domanda, lui pronuncia un preciso: "No", ed aggiunge: "Se mi fa una foto, la denuncio". Anche i commercianti non parlano: "Sa… noi qui ci dobbiamo lavorare", afferma una donna, che a gesti fa però capire che apprezza l’indagine. Ferdinando Bianchini ha scritto una tesi di Laurea in Sociologia su come sia stato possibile che a Brescello l’infiltrazione sia stata così capillare, anche nelle coscienze. Sua madre, il veterinario Tiziana Tavarelli, sottolinea: "Percepisco un clima di sospetto, diffidenza: le persone cercano di esporsi poco, chi ha opinioni le tiene per sé… Comunque era evidente a tutti che sembrava che alcuni soggetti fossero più tutelati dall’amministrazione comunale, che potessero fare quello che volevano anche nelle piccole cose come parcheggiare dove c’era un divieto". Nuovo bar, nuovo giro di domande. Questa volta a una decina di anziani che giocano a briscola. "Io Coffrini e Vezzani li ho votati, e li rivoterei", afferma uno; un secondo aggiunge: "Secondo me a Marcello gliela hanno fatta pagare perché non ha preso la tessera del Pd". Un altro ipotizza: "Qualcuno in carcere ha iniziato a parlare. E poi bisogna vedere cosa i magistrati hanno in mano". Tutti annuiscono e si rimettono a giocare.