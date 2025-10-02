Brescello/Piccardo e Vianese agli ottavi

È andato in scena ieri sera l’ultimo turno della fase a gironi della Coppa Italia d’Eccellenza, che poi tornerà in scena con la fase a eliminazione diretta a metà novembre. Ricordiamo la formula del torneo regionale: nei nove gironi da quattro squadre ciascuno si qualificavano agli ottavi di finale le nove vincitrici più le sette migliori seconde (per un totale di sedici).

Per quanto riguarda le reggiane, nel girone 2 il Brescello/Piccardo vince (e vola agli ottavi) per 2-1 col Salsomaggiore. Gol di Corbelli e Mastaj che rimontano Musaj. Nel girone 3 solo 1-1 tra Real Formigine (Cristiani) e Arcetana (Barbieri, biancoverdi eliminati). Tra Terre di Castelli e Vianese, invece, ecco un pari senza reti, e i rossoblù vanno agli ottavi. Nel girone 4 pari per 1-1 tra il già eliminato Rolo (pari con autogol di Scappi) e il Fabbrico (vantaggio su rigore di Minelli) che passa tra le migliori seconde con 5 punti che risultano sufficienti appunto per approdare come seconda agli ottabi.

Male il Campagnola, eliminato dopo il netto e tennistico kappaò per 6-2 con l’Atletic Cdr Mutina (Lazzaretti tre volte, poi Bellucci e due volte Fantastico; per i rosanero doppia di Alberti, ma non serve perchè era necessaria la vittoria).

In campo anche le squadre di Seconda categoria per gli ottavi della Coppa proprio di Seconda. Le vincenti hanno strappato il pass per i quarti di finale. Tra Boma Fellegara e Montecavolo era finita 2-2 e ai rigori sono passati i bianconeri ospiti con un 7-6 complessivo. Esulta anche il Real Casina: uno a uno col Carpineti nei 90 minuti (Taullau dei biancorossi aveva risposto all’ex Zurli), e poi vittoria casinese nei rigori con un complessivo di 5-3.

Vanno ai quarti anche i ragazzi dell’Atletic Progetto Montagna dopo il netto 4-0 sul Vetto, in un derby sentito in montagna. Sugli scudi Kessabi, ex United Albinea, con una grande tripletta, e poi ecco il gol di Cilloni. Poker anche per il Reggiolo sul campo della Virtus Bagnolo: 4-2 per i biancorossi con Cerchiara protagonista con una doppietta, mentre ai gialloblù non bastano Beltrami e Iodice. Gode anche la Casalgrandese: nei novanta minuti era finita 1-1 con la Borzanese, che era passata avanti con Sana, ma all’ora di gioco ecco il pari dei locali con Qoura. Dopo i rigori il 4-1 complessivo per i ragazzi di Casalgrande che volano ai quarti.

Lotteria dei rigori necessaria anche tra Barcaccia e Levante che nei tempi regolamentari avevano fatto 2-2. Ai rigori vince vince la Barcaccia a oltranza, con un 8-7 complessivo. Passa per 2-1 l’Original Celtic Bhoys contro la Virtus Mandrio.

Infine, ieri anche un recupero di campionato, nel girone B di Seconda: la Virtus Calerno (9) ha vinto per 3-1 col Fonta Calcio (1). Doppietta di Boni e gol di Dominguez.