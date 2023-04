Bretella, Cavallaro sollecita Salvini

RUBIERA

Traffico e inquinamento: il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro scrive al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, all’Anas, al presidente della Provincia, al sindaco di Reggio e al presidente della società AutoCs Spa per comunicare il parere di Ausl e Arpae sulla qualità dell’aria a Rubiera. La lettera mette al corrente tutti gli enti dell’esito delle rilevazioni della qualità dell’aria su Rubiera che il Comune ha chiesto di effettuare ad Arpae e del parere richiesto poi ad Arpae e ad Ausl con indicazioni su come intervenire per migliorare la situazione. "Servono interventi infrastrutturali – dice Cavallaro –. E dunque la lettera è prima di tutto indirizzata al ministro delle infrastrutture che aveva lanciato positivi messaggi sulla partenza lavori della bretella Campogalliano-Sassuolo e della nostra tangenziale ‘lato Modena’. Anche secondo l’Osservatorio Territoriale Infrastrutture Nord l’opera è nello stato ‘Affidamento e avvio lavori’. Non ci sono motivi perché questo non accada".

Cavallaro spiega che Ausl fa presente come, soprattutto per gli inquinanti legati al pesante traffico veicolare, sia importante "evitare prima di tutto gli ‘stop and go’, il traffico a singhiozzo. Al momento il tappo è quell’incrocio perché negli anni a Rubiera sono stati tolti tutti i semafori. E’ bene verificare se si possa far qualcosa in quel senso". Ieri è arrivata la prima risposta a Cavallaro: il presidente della Provincia Zanni "mi ha assicurato – annuncia il primo cittadino – che cercherà di organizzare tempestivamente un incontro con Anas per verificare se ci sono misure che si possano attuare per migliorare l’incrocio tra SS9 e SP51 che ogni mattina genera la colonna".

Oggi intanto alle 11 a Rubiera sarà inaugurata la ’rotonda del cappelletto ’in via Emilia Est. Matteo Barca