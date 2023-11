Bretella di Rivalta: ultimi lavori. Rotonda della Ss63 al fotofinish

Prendono il via gli ultimi lavori di “attacco” della nuova Bretella di Rivalta alla viabilità storica esistente, tramite il completamento delle due rotatorie previste dal progetto. La prima rotatoria è in via della Repubblica (statale 63, in corrispondenza di via Conforti-zona Peep), mentre la seconda, già ultimata, è in via Bedeschi.

Le prossime lavorazioni sulla rotatoria di via della Repubblica necessitano di brevi tratti con limitate e segnalate deviazioni sul posto per consentire il completamento della corona della rotatoria. Tali lavorazioni dureranno una decina di giorni, con l’attenzione di attivare le lavorazioni fuori dagli orari di punta, da metà mattina al primo pomeriggio. Saranno probabili tuttavia alcuni disagi e rallentamenti soprattutto sulla direttrice per chi proviene dalla collina in direzione Rivalta-Reggio Emilia.

Nel frattempo sono in corso le attività relative all’idraulica e agli impianti, in particolare con l’installazione dell’illuminazione pubblica a corredo dell’opera.

Terminate tali ultime lavorazioni di attacco alla viabilità esistente, essendo già terminate altre opere inerenti l’asta principale, si provvederà all’apertura della nuova viabilità prevedibilmente entro le prossime settimane.