"Bretella, perché prezzi raddoppiati?"

Coalizione Civica chiede chiarezza sulla Bretella di Parco Ottavi: "Perché i costi sono raddoppiati? E i cittadini sono stati coinvolti?" I consiglieri comunali Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli hanno presentato un’interpellanza sulla realizzazione del collegamento stradale nella zona di Parco Ottavi, nell’area Ovest della città. Circa duecento metri di strada per unire via Fratelli Bandiera a via Chopin. Il progetto, costo originario di circa 400mila euro, è in grave ritardo. Nel piano triennale dei lavori 2023-2025 è presente una previsione di spesa di 720mila euro, quasi il doppio rispetto ai 400mila preventivati nel 2017.