"Bretella, via Marx: sono tasti dolenti"

"In farmacia, al caseificio, in pizzeria, per strada non si discute d’altro – dice Roberta D’Aquino, componente della Consulta A per Roncocesi –. Ho raccolto tante testimonianze che parlano con una unica voce. Si registra, infatti, un forte malcontento per i disagi causati dalla chiusura di Via Marx e tutti si domandano quando sarà inaugurata la bretella. Nelle ore di punta si impiegano anche 40 minuti per immettersi su via Hiroshima. Ciò insiste su una frazione già disagiata, caratterizzata dalla assenza di servizi essenziali e poco collegata con i mezzi pubblici. A margine, ho avuto segnalazioni preoccupanti anche in tema di sicurezza, poiché vi sono stati casi di tentate rapine".