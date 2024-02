Briciole di felicità a Rubiera

Oggi alle 17 al teatro Herberia di Rubiera la rassegna per ragazzi e famiglie propone "Briciole di felicità" dell’Arte Vox Teatro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-621133 (biglietteria@corteospitale.org). E’ un testo di Anna Maini ispirato a "Il venditore di felicità", interpretato da Alessia Candido e Matteo Piovani. C’è un bosco di case sospese, dove irrompe all’improvviso un uomo che vende felicità in barattolo Ma come, la felicità si vende? Gli abitanti del villaggio la comprano, ne hanno un gran bisogno. Peccato però che i barattoli sono vuoti. Ma dov’e` finita la felicita`? Chi l’ha presa? Dove si trova? "Briciole di felicità" è uno spettacolo di teatro di figura con otto muppets a taglia umana in scena a insegnare che "la felicità nascosta nelle briciole di umanità che ognuno di noi condivide con gli altri".