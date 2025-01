Briciole di felicità al Novecento

Oggi alle 11 e alle 16,30 al Multisala Novecento, a Cavriago, la rassegna di teatro per ragazzi e famiglie prosegue con "Briciole di felicità" di Artevox, con la tecnica del teatro di figura. Non lontano da qui esiste un bosco di case sospese, dove irrompe all’improvviso il Venditore di Felicità, che vende felicità in barattolo. Gli abitanti del villaggio la comprano, ne hanno bisogno. Ma appena aperti i barattoli rimangono senza parole… Tra loro c’è Ohibò, che la felicità non la compra. Briciole di felicità è uno spettacolo di teatro di figura con otto muppets a taglia umana in scena. Le ambientazioni sono state realizzate con videoproiezioni di illustrazioni originali di Rossana Maggi animate in motion graphic da Maria Elena Fusacchia. Il progetto nasce nel 2018 dall’incontro con il libro "Il venditore di felicità" e con le illustrazioni di Marco Somà (premio Andersen 2019).