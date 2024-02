’Briciole di felicità’, otto muppet che insegnano a sognare

Domenica , al Teatro Herberia di Rubiera, come ultimo appuntamento della rassegna Domeniche a Teatro per le famiglie, andrà in scena Briciole di felicità, uno spettacolo di Anna Maini, ispirato a Il Venditore di felicità, di Davide Calì e Marco Somà, Kite Edizioni, regia ArteVOX Teatro. Briciole di felicità è uno spettacolo di teatro di figura con 8 muppet a taglia umana in scena. Le ambientazioni magiche sono realizzate con videoproiezioni di illustrazioni originali di Rossana Maggi animate in motion graphic da Maria Elena Fusacchia. Età consigliata dai 3 anni. Lo spettacolo inizierà alle 17 e si terrà al Teatro Herberia, in piazza Gramsci 1/b a Rubiera. Biglietto posto unico euro 5, gratuito fino a 3 anni.