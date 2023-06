Brina segretario nella lista Daviddi

Novità al vertice della lista lista Civica ’Noi per Casalgrande’: il direttivo ha nominato Michele Brina, 52 anni, nuovo Segretario. A Casalgrande da oltre 20, libero professionista, Brina guiderà la lista civica verso le elezioni amministrative del 2024. "Sono molto onorato – afferma Brina - di aver ricevuto questo incarico, che si svolgerà nel contesto di un forte coinvolgimento di squadra. Sono orgoglioso dei tanti risultati conseguiti in questi primi 5 anni. Abbiamo dato un forte impulso a molti nuovi progetti e cercato di dare risposte a richieste dei cittadini ferme al palo da tempo. Cercheremo, con le elezioni del 2024 di trovare la continuità temporale necessaria per completare queste opere e progettare un futuro per la nostra comunità ed il nostro territorio, in chiave più sostenibile possibile".