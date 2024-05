Brindano Masone, Atletico e Campeginese

Masone, Atletico Bibbiano Canossa e Campeginese possono brindare al salto di categoria.

I cittadini si aggiudicano la finale play-off del girone C di Prima categoria battendo all’inglese il Guastalla, punturato due volte nei primi venticinque minuti. Da corner sblocca il difensore ex scandianese Teggi, lasciato colpevolmente solo in area, mentre sugli sviluppi di una rimessa laterale l’esterno Zagnoli ruba a tutti il tempo e stacca di testa insaccando quasi al sette. La reazione del Guastalla è imprecisa in zona-gol e non riesce a riaprire la contesa anche a causa del nervosismo che tradisce i rossoblù che ora possono solo sperare in un eventuale ripescaggio.

Gli arancioni torneranno in campo domenica prossima nei quarti di finale regionali: sarà il sorteggio a definire l’avversario fra i piacentini della Sannazzarese, i parmensi del Sorbolo Biancazzurra o i formiginesi dello Smile.

Proprio questi ultimi hanno superato il Casalgrande grazie all’1-1 confermato dai supplementari grazie al miglior piazzamento in campionato. I rossoblù reggiani avevano sprintato grazie al penalty di Lionetti, ma vengono già rimontati nella prima frazione con la contestata rete di Montorsi viziata da un fallo al limite dell’area su Occhi. Gli ospiti si gettano in avanti, ma non riescono a trovare il guizzo per proseguire la stagione, anche se l’ottimo score di 59 punti raccolti potrebbe assicurare il ripescaggio. Storico hurrà per l’Atletico Bibbiano Canossa che trionfa per la prima volta in un match di spareggio della sua giovane storia dopo le amarezze delle precedenti due annate, entrando così fra le prime 7 formazioni che ambiscono al passaggio, quasi certo, in Prima categoria. Decisivi i difensori Baroni e Fontanelli che capitalizzano di cabeza altrettanti corner, quindi i reggiani amministrano il match contro il Fox Junior Serramazzoni che chiude in 8 uomini; unico neo il rosso a fine partita rifilato al fantasista Lumetti.

Esulta anche la Campeginese che con una gara perfetta rifila un secco tris ai bolognesi del Murri e dopo nove stagioni riassapora la Prima categoria al termine di una cavalcata chiusa al secondo posto nel girone B che ha visto in testa anche i gialloblù.

Poco prima del riposo, il mediano Vicentini recupera palla e insacca dal limite, quindi nella ripresa sale in cattedra Dominguez che raddoppia scattando sul filo dell’off-side e poi suggerisce ad Aracri per la conclusione vincente che triplica le marcatura.

Il riepilogo delle finali play-off

Prima categoria.

Girone A: Sannazzarese-Vigolo Marchese 2-0.

Girone B: Sorbolo Biancazzurra-Langhiranese 1-0 (dts).

Girone C: Masone-Guastalla 2-0.

Girone D: Smile-Casalgrande 1-1 (dts).

Seconda categoria: Fox Junior Serramazzoni-Atletico Bibbiano Canossa 0-2; Campeginese-Murri 3-0.

Terza categoria. Girone B: Montebello-Team Corcagnano 0-2.