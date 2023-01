Brindisi con le associazioni, nascerà un nuovo gruppo per tutelare la memoria storica

Brindisi di fine anno in municipio a Rio Saliceto per incontrare e salutare i volontari di una quarantina di associazioni attive in un paese di seimila abitanti. Il sindaco Lucio Malavasi (foto) ha colto l’occasione per ringraziare queste importanti realtà. Ma ha aggiunto pure i progetti attuali e futuri: "Il campo sportivo, il nuovo centro del riuso, il futuro centro Delfino, i lavori al centro culturale e altro ancora".

A Rio Saliceto ci sono circa quaranta associazioni. Ed è attesa una importante novità: presto dovrebbe costituirsi un gruppo che avrà il compito di conservare la documentazione storica, fotografica e di tutelare la memoria storica del Comune. Su questo tema il sindaco ha ribadito l’importanza proprio della memoria: "Sono elementi necessari, soprattutto per le giovani generazioni. E sono indispensabili per accrescere quel senso di appartenenza al territorio che genera una sana comunità".

L’assessore Nicoletta Manca ha inoltre aggiunto l’idea di istituire un festival delle associazioni, per mettere in evidenza le potenziali delle realtà del volontariato che operano in paese, a favore della comunità locale. In merito al centro culturale Biagini è stato confermato l’arrivo di risorse finanziarie statali per l’efficientamento energetico, trasformandosi sempre più in un luogo di socializzazione rivolto soprattutto alla cultura, oltre che per le attività di giovani.

Il trasloco, previsto a metà anno, degli uffici dell’Asp Magiera-Ansaloni in altra sede, dovrebbe consentire di ampliare gli spazi a beneficio della biblioteca, ma anche di tutte le associazioni che frequenteranno l’immobile.