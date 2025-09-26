Brio Housing, il convegno. Autismo e vita emancipata. Sfide e sensibilizzazione

Vivere la vita adulta in modo indipendente, anche se si deve convivere con i disturbi dello spettro autistico, più o meno gravi. Una sfida per tanti ragazzi che dovranno ’da grandi’ cercare di fare a meno del contesto genitoriale: fattore che ha dato vita alla legge sul ’Dopo di noi’. In quest’ottica, l’associazione reggiana Brio Housing – Cobalto Autismo Adulti Autonomia, organizza un interessante convegno dal titolo ’Ho diritto a diventare adulto? L’housing una sfida possibile’: in programma domani ai Chiostri della Ghiara, dalle 10 alle 17.30 circa.

Obiettivo, sensibilizzare l’opinione pubblica e informare le famiglie interessate in merito ai progetti di ’Residenzialità Emancipata’ per ragazzi affetti da autismo, con la ’mission’, nel giro di due anni, di permettere a quattro o cinque di questi, residenti nel territorio reggiano, di vivere insieme, in modo indipendente, in un’unica abitazione; autogestendosi nelle piccole e grandi incombenze della vita.

Nel corso dell’evento si parlerà quindi dei temi legislativi, psicologici, emotivi, pratici dell’ "Independent Leaving", con relatori qualificati come la nota psicoterapeuta Maria Rita Parsi, che tratterà il tema del sostegno psicologico ai genitori, in particolare al momento del distacco dal nucleo familiare, o il professor Francesco Vaia, referente dell’Autorità Garante per i diritti delle persone con disabilità. Verrà presentata anche l’esperienza di alcuni ragazzi di Roma che stanno già vivendo insieme, secondo le linee seguite da Brio Housing.

"Il nostro obiettivo – spiega la presidente Rosa Ruggiero – è che l’esperienza di vita in comune non sia solo un fatto temporaneo ma duri il più a lungo possibile. Per questo cercheremo nel corso dell’evento, di spiegare tutti gli aspetti di questa tematica". Il convegno è patrocinato dai Lyons club della provincia, dal Comune di Reggio, dall’Ausl, da Fcr e da ‘Città senza barriere’.

Gabriele Gallo