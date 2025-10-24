Bruce sullo schermo, Johnny in sala

Arriva anche nelle sale reggiane l’atteso film “Liberami dal nulla” del regista Scott Cooper, pellicola che racconta un capitolo particolare della carriera di Bruce Springsteen: la scelta di andare contro le aspettative di pubblico e critica, e realizzare un album oscuro e intimo quale ’Nebraska’ (1982). Il cinema Eden di Puianello propone una serata in musica per questo lancio cinematografico.

Stasera alle 21 la proiezione sarà anticipata da un set acustico del musicista reggiano Johnny Larosa (foto), che per la Sony Music pubblicò una bellissima rivisitazione di ’Savin Up’ di Springsteen. Il singolo era contenuto in un album omaggio a Springsteen prodotto da Ermanno Labianca e mixato da James Ball, famoso per aver lavorato come ingegnere del suono a New York e sul disco “Double Fantasy“ di John Lennon.

Johnny Larosa è legatissimo non solo a questo album, ma anche al cinema, uno delle sue passioni più grandi insieme alla musica, che lo hanno portato, nel 2017, ad incidere la colonna sonora del film “Tutto in un Cerchio” di Damiano Debbi. Le sue musiche intense hanno ottenuto un riconoscimento al Caorle Film Festival come migliore colonna sonora: "Nebraska è in assoluto il mio album preferito di Springsteen – commenta Larosa – è un album autentico e spesso mi ha ispirato con le sue atmosfere melanconiche e un po’ cupe. Ho appena finito di leggere anche il libro di Bruce che ha ispirato l’omonima pellicola - conclude Johnny - e sono molto curioso di vere la trasposizione cinematografica".

Il film segue la realizzazione dell’album ’Nebraska’ di Bruce Springsteen del 1982, anno in cui era un giovane musicista sul punto di diventare una superstar mondiale, alle prese con il difficile equilibrio tra la pressione del successo e i fantasmi del suo passato. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, l’album segnò un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere. Ad interpretare il Boss Jeremy Allen White. Concerto ore 21 e proiezione alle 21.30. Biglietto unico a 8 euro.