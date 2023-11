Brucia davanti casa gli abiti della ex. Un 41enne condannato per stalking

L’ha perseguitata per anni, quasi quattro, durante una relazione a singhiozzo e a dir poco tossica. E lui, stando ai racconti e alle denunce dell’ex fidanzata, non si rassegnava al naufragare della loro storia, tanto da insultarla, minacciarla di morte, aggredirla fisicamente e arrivare a fare irruzione in casa sua rompendo un vetro, per poi prendere dei vestiti e farne un falò davanti a casa sua per far capire che stesse facendo sul serio.

Per queste ragioni ieri un 41enne è stato condannato per stalking in tribunale a un anno e quattro mesi di reclusione (pena non sospesa) con sconto di un terzo della pena (il processo si è svolto in abbreviato).

Stando alle ricostruzioni dell’accusa lo stalking sarebbe iniziato nell’agosto del 2019 e proseguito fino a marzo del 2023, quando è avvenuto l’episodio dell’incendio e la donna ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto.

I militari hanno così ricostruito, tramite i suoi racconti, anni di una relazione malata, telefonate, minacce, pedinamenti e aggressioni fisiche: in una occasione uno schiaffo, in un’altra sarebbe stata buttata a terra. Non sarebbero mai stati presenti altri testimoni però.

Sullo sfondo, per anni, un rapporto costellato da continui tira e molla. Con l’uomo che, a più riprese, l’avrebbe minacciata con frasi del tipo: "Ti ammazzo", "Ti brucio", "Ti do da mangiare ai maiali" e, ancora, molestie telefoniche, aggressioni fisiche e l’ultima intimidazione del marzo scorso: "Ti distruggo la casa e ti brucio i vestiti".

Una minaccia poi messa in atto subito dopo, con il 41enne che ha rotto un vetro di casa della ex per entrare, prendere i suoi indumenti e dar loro fuoco davanti all’abitazione. I carabinieri erano intervenuti sul posto e per lui, in seguito, era stato applicato il divieto di avvicinamento alla donna. Nel frattempo è stato trovato un accordo con la persona offesa che ha ricevuto 3.500 euro complessivi e ha rimesso la querela per minacce. Ma il processo si è comunque svolto per la parte relativa allo stalking: il pm aveva chiesto una pena finale di un anno e 8 mesi; la difesa (rappresentata in aula dall’avvocato Alex Silvestri, in sostituzione di Claudio Silvestri) aveva chiesto assoluzione o in subordine il minimo della pena. L’imputato è poi stato riconosciuto responsabile per il reato di stalking dal giudice Luca Ramponi e condannato a un anno e quattro mesi. I legali valuteranno se fare appello.

Alessandra Codeluppi

Benedetta Salsi