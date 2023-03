Brucia il capanno degli attrezzi in giardino I pompieri spengono le fiamme dalla tangenziale

Distrutto un capanno per gli attrezzi ieri mattina nel giardino di una casetta a schiera, in via Borciani 16 a Correggio. L’allarme ieri alle 10.

Sono accorsi i Vigili del fuoco di Carpi, che sono rapidamente intervenuti e, trovandosi l’accesso bloccato sul fronte principale di via Borciani, essendo le casette a schiera e il giardino sul retro, hanno rapidamente raggiunto il rogo portandosi sulla strada tangenziale e domando, da lì, l’incendio.

Le fiamme hanno trovato facile esca nei materiali presenti e hanno distrutto il capanno, largo circa 3 metri per 2, che conteneva un compressore, scaffali e masserizie. Danni anche al verde nella zona vicina all’incendio, a un tendone, nessun danno all’abitazione del piccolo giardino, mentre appariva annerita la tapparella di un vicino di casa. Le cause sono ritenute accidentali.