Brucia il garage dove dormiva Un 45enne salvato dai pompieri S’indaga sul giro di affitti in nero

di Daniele Petrone

Dormiva in un garage dove è scoppiato un piccolo incendio causato da un fornelletto che utilizzava per cucinare. Un 45enne nigeriano è stato salvato dai vigili del fuoco ieri all’alba, intorno alle 6,30, al civico 32 di viale Ramazzini. L’uomo è stato trovato in stato di semincoscienza, stordito probabilmente dal fumo respirato; trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova, dov’è ancora ricoverato, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Il rogo è stato poi domato dai pompieri (nella foto) che erano stati allertati dai passanti che avevano visto una nuvola nera fuoriuscire del box.

Sul posto poi sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando per capire come mai l’africano dormisse lì. Informazioni che sono state condivise anche con la squadra mobile della Questura che da tempo indaga sui tuguri e bivacchi dove dormire, affittati in ‘nero’ in tutta la città, a prezzi fuori mercato, come hanno dimostrato recenti blitz, scoperchiando una vera e propria piaga. Gli inquirenti non escludono che anche i quattro garage di via Ramazzini potessero essere stati concessi in locazione.

Al civico 32 c’è una palazzina con quattro appartamenti; ma non ci vive nessuno. I contatori delle utenze sono staccati e i campanelli non funzionano nonostante riportino ancora nomi e cognomi di alcuni inquillini. È tutto in stato di abbandono. Alla fine del cortile c’è anche una rete metallica che impedisce l’accesso ad un’area "per pericolo di crollo", a due passi dai binari della ferrovia, dove si affaccia anche un altro appartamento fatiscente, al civico 34, dove si vedono però anche resti freschi sul pianerottolo (cibo, escrementi umani e vestiti); tracce di vita ben oltre la dignità. Bivacchi di fortuna che – dicono alcune persone del quartiere – sonostati occupati dagli ex ‘abitanti’ delle ex Reggiane.

L’attenzione delle forze dell’ordine sul degrado della zona stazione resta altissima. Nei servizi congiunti questura-polizia locale, nel corso della settimana sono stati emessi sei ordini di allontanamento (cinque stranieri e due italianj) per aver bivaccato tra il Bar Marconi nell’omonimo piazzale e nel passaggio pedonale che si collega a viale IV Novembre. Un altro giro di vite è avvenuto mercoledì sera dagli equipaggi del reparto Prevenzione Crimine della questura: controllate 50 persone e 26 veicoli in quattro posti di blocco; per un totale – da inizio settimana ad oggi – di 138 persone e 37 veicoli controllati.

Infine, alle 11,50 di mercoledì, una Volante è intervenuta in via Guido da Suzzara per tranquillizare una 67enne che aveva sentito rumori sospetti attorno a casa; gli agenti sono rimasti con lei fino all’arrivo del figlio.