Brucia la cabina Un intero quartiere rimane al buio

Brucia cabina di alimentazione Enel, un quartiere intero rimane al buio per ore. È avvenuto ieri in via Cavour, nella zona della stazione ferroviaria.

Il rogo (sarebbe di natura accidentale) è scoppiato attorno alle 5, provocando la devastazione di una parte dei cavi e degli interruttori della cabina, con la conseguente interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica in molte abitazioni del quartiere, in particolare in via Gramsci (la strada principale che congiunge il centro cittadino alla stazione), via Matteotti e via Marconi. I vigili del fuoco sono subito accorsi dalla vicina caserma e hanno spento le fiamme.

Come riferito dall’amministrazione comunale, rapidamente i tecnici Enel sono intervenuti e in tarda mattinata l’erogazione è ripresa in diverse abitazioni grazie ad una fornitura straordinaria e alla messa in funzione di una cabina provvisoria alimentata da un generatore; gli interventi sono proseguiti - causando ulteriori black out per consentire ai tecnici di lavorare in sicurezza - nel pomeriggio di ieri. Le riparazioni dovrebbero essere completate nella mattinata di oggi.

La mancanza prolungata della fornitura elettrica non ha provocato disagi in edifici pubblici; solo esercizi commerciali ed abitazioni hanno subito problemi, con alcuni alloggi con caldaie elettriche rimasti senza riscaldamento e acqua calda, ma anche con i frigoriferi spenti. Per informazioni ed emergenze si può contattare il numero verde di Enel Distribuzione: 803.500. Francesca Chilloni