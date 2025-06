Brucia la piadina sul fornello. Persona intossicata

Una persona è rimasta lievemente intossicata per un principio di incendio che si è verificato nella serata di sabato a Cavriago, in un appartamento di via Rivasi.

Si stava preparando una piadina quando l’ha dimenticata sui fornelli, bruciandola. Da qui si è sprigionato un po’ di monossido di carbonio che ha lievemente intossicato l’inquilino, portato all’ospedale per alcuni accertamenti. Ma non è in condizioni gravi.

Sul posto, a spegnere il rogo, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale della Canalina.