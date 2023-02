Brucia un forno della Euroforesi

Vigili del fuoco mobilitati in forze, verso le 19 di ieri, per un incendio che ha interessato il forno di verniciatura in un’azienda di Luzzara. Le squadre del 115 di Guastalla e del distaccamento volontari luzzaresi sono intervenuti alla Euroforesi, azienda affacciata su strada Tomba, all’ingresso della zona industriale del paese. Mobilitati anche l’autobotte da Reggio e l’autoscala. Alla vista del fumo è scattato l’allarme, con le prime procedure avviate dal personale interno. Anche alcuni operai, che erano già smontati dal turno, saputo dell’incendio sono accorsi per dare una mano a mettere l’area in sicurezza. Per fortuna, il tempestivo allarme ha evitato che le fiamme potessero estendersi ulteriormente, con i danni che appaiono limitati all’impianto interessato dal fuoco. Non risultano conseguenze alle persone.