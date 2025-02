Brucia un trituratore al Forsu

Un piccolo incendio si è verificato all’interno dell’impianto biogas Forsu di Iren a Gavassa. Un trituratore è andato a fuoco per un presumibile guasto elettrico del macchinario nastrotrasportatore. Le fiamme sono divampate poco prima delle 15 e sul posto sono arrivate immediatamente le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato facilmente il rogo. Un evento di lieve entità che ha però scatenato un po’ di ‘psicosi’ dovuta anche al maxi incendio che si è scatenato fra lunedì e martedì in via Due Canali nel polo produttivo di Inalca. Una colonna di fumo nera si è levata in cielo ieri pomeriggio attorno all’impianto della multiutility e ha destato subito l’allarme da parte dei cittadini e di tanti automobilisti che transitavano lungo l’autostrada, dalla quale il Forsu è ben visibile. "Il fatto più importante è che il personale del Forsu stia bene e non risultano intossicati o feriti. I sensori antincendio e, più in generale, gli impianti di sicurezza e allarme hanno funzionato, permettendo una tempestiva messa in sicurezza delle persone e del sito", ha detto Gaetano Capozza, segretario di Fit Cisl Reggio. "Proprio nei prossimi giorni era già in programma un vertice con Iren Ambiente dedicato al tema della salute e sicurezza nell’impianto", ha concluso.