Brucia una baracca a San Martino: l’incendio è doloso

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio divampato in una baracca, alla periferia di Guastalla, in via Panzi, all’altezza della frazione di San Martino di Guastalla.

E’ accaduto l’altra sera, con alcuni residenti in zona a dare l’allarme quando hanno visto alzarsi un fumo denso da un’area da tempo inutilizzata, dopo che il proprietario è deceduto. Il tempestivo allarme ha evitato che le fiamme potessero estendersi anche a strutture vicine o verso le abitazioni.

Sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile per gli accertamenti: l’assenza di energia elettrica nella baracca e l’isolamento della struttura rendono difficile l’ipotesi di un episodio accidentale. Sono stati avviati accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Non si esclude un incendio con cause dolose o colpose, legate a un possibile mozzicone, magari gettato ancora acceso.