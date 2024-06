Brucia una guaina sul tetto di un magazzino della Nannini

Un incendio è divampato ieri pomeriggio sopra ad un magazzino della "Nannini Italian Quality Eyewear", azienda che produce occhiali. L’allarme è scattato poco prima delle 17 in un locale adiacente al capannone produttivo, in via Kennedy, a Pieve Modolena. A prendere fuoco è stata una guaina sul tetto. Le fiamme sono scaturite accidentalmente durante alcuni lavori di manutenzione che stavano eseguendo gli operai di una ditta esterna. Sono stati momenti di preoccupazione, perché la guaina si trovava in un punto molto alto e i muratori non riuscivano a raggiungerlo. Così sono stati chiamati ad intervenire i vigili del fuoco (nella foto) che hanno spento tempestivamente il rogo prima che potesse propagarsi sulla restante superficie. Fortunatamente non è stato riscontrato alcun danno alla struttura e neppure all’interno del magazzino, ma solo un annerimento circoscritto alla zona dove c’era la guaina che ha preso fuoco.