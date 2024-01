Bruciano i rifiuti alla discarica. La polizia indaga sull’incendio

Incendio alla discarica di via Antonio Marro, in zona Santa Croce. Il rogo si è verificato ieri pomeriggio, poco dopo le 18. A bruciare sono stati i rifiuti di alcuni cassonetti dell’isola ecologica. La colonna di fumo e l’odore di bruciato hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto si sono precipitate due squadre di vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Allertate anche la polizia locale e la questura che indagano sull’accaduto per capire se dietro possa esserci l’ombra del dolo o se si sia trattato di un incendio accidentale.