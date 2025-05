Bruciano il tetto di una stalla e una cucina in casa

Domenica di lavoro per i vigili del fuoco che sono stati richiesto per un doppio intervento. Il primo impegno ieri all’ora di pranzo nel comune di Carpineti per un incendio sul tetto di una stalla di un’azienda agricola (nella foto) scaturito a causa del surriscaldamento di alcuni pannelli solari. Danni fortunatamente limitati.

Di piccola entità anche il rogo che si è sviluppato in serata a Casalgrande all’interno di una cucina di un’abitazione privata. Non si registrano feriti. In entrambi gli interventi, sono arrivati anche i carabinieri di Carpineti e Casalgrande per i rilievi del caso.