Bruciano tetti e quadri elettrici, otto famiglie sfollate

Otto famiglie sfollate tra Reggio ed Albinea a causa di due distinti incendi. Fortunatamente nessun ferito, ma tanti e notevoli disagi.

Un pomeriggio impegnativo per i vigili del fuoco reggiani che sono dovuti intervenire prima in via Cherubino Forzani, nel quartiere Santa Croce, per un rogo che è divampato nel sottotetto di una palazzina (nella foto). Gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili e le cinque famiglie che vi abitano hanno dovuto trovare temporaneamente un’altra sistemazione. Poco dopo invece sono andati a fuoco i contatori di tre unità abitative in via Crocioni, ad Albinea. Tre le famiglie che sono dovute andare fuori casa, per via del fumo che rende inagibile gli appartamenti. Due le squadre intervenute dal comando di via della Canalina alle 16,30, ora in cui è scattato l’allarme, impiegate per diverse ore. Due settimane nere per quanto riguarda gli incendi in abitazione: sempre a causa di un cortocircuito al quadro elettrico nelle case popolari Acer di via Selvino Folloni, 25 famiglie sono tuttora sfollate, così come per un incendio nel sottotetto di alcune nuove costruzioni a Gavassa.

I pompieri sono poi dovuti intervenire anche alle 19 a Sant’Ilario presso i locali del parco sportivo ’Centro Poletti’ dove anche qui ha preso fuoco il quadro elettrico.