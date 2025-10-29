Bruciano un’auto e sette moto. Leggere ferite per una persona

Vigili del fuoco in azione lunedì sera per un incendio scoppiato in un garage situato in via Radici in Monte nel comune di Castellarano.

E’ successo verso le 19. Sul posto sono prontamente arrivati i pompieri giunti da Sassuolo, Castellarano e Reggio.

E’ stata soccorsa una persona, rimasta ferita per ustioni leggere: è stata poi portata all’ospedale di Sassuolo per le cure del caso. Sul luogo, oltre ai mezzi del 115, si sono portati pure gli operatori inviati dal 118 e i carabinieri. Un’auto e sette moto sono state distrutte dalle fiamme.

La casa è stata resa non fruibile per dissesto statico al solaio per le alte temperature ed è parzialmente crollato.

• I vigili del fuoco ieri mattina, verso le nove, sono anche intervenuti in via Mazzini a Scandiano per un incidente avvenuto tra due auto. Una macchina, dopo lo scontro, si è ribaltata sull’arteria. Due persone, dopo i primi soccorsi ricevuti, sono state in seguito trasferite in ospedale per gli accertamenti e le terapie da parte dei sanitari. Le loro condizioni di salute non sono gravi. In via Mazzini ieri mattina sono giunti i pompieri, i mezzi del 118 e la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per ricostruire la dinamica del sinistro, l’ennesimo purtroppo che si registra sulle strade della nostra provincia.

m. b.