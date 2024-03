Brugneto, partito l’intervento per sostituire il materiale

Sono state avviate le operazioni per la sostituzione del materiale di fondo per la nuova pista ciclopedonale a Brugneto di Reggiolo. Come anticipato nei giorni scorsi dal Carlino, è stato disposto il dissequestro provvisorio del cantiere – fermo ormai da mesi per una presunta difformità del materiale – per portare altrove (in un deposito autorizzato dall’autorità giudiziaria) gli inerti inizialmente previsti per la lavorazione, sostituiti con ghiaia naturale, che risulta idonea a tutti gli effetti per l’intervento in questione. Successivamente, sempre con dissequestri temporanei, sarà possibile proseguire con i lavori al cantiere. Il maggior costo della ghiaia rispetto agli inerti sarà coperto dall’impresa incaricata dei lavori. Si prevede che entro Pasqua dovrebbero essere riavviati i lavori, sperando di concludere la costruzione della pista entro fine maggio.