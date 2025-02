Brunfranco firma la vittoria della Fos Cvr

Nei campionati di volley sono soltanto 7 su 18 a disposizione, i punti conquistati in Serie B dalle reggiane B.

SERIE B. L’Ama San Martino perde in casa del Cus Genova 3 a 1 (25-18 13-25 25-8 25-22) con 15 punti di Ghelfi. I Vigili del Fuoco riposavano.

SERIE B1. Vittoria limpida per la Tirabassi & Vezzali che supera Ripalta 3 a 0 (20, 21, 18); la Giusto Spirito Rubierese perde a Montespertoli 3 a 2 (34-32 19-25 25-23 16-25 15-9) con un primo set infinito. Reggiane a centro classifica.

SERIE B2. La Fos Cvr continua nella sua bella marcia che la vede seconda della classe, vincendo a Gradara contro Gabicce per 3 a 1 (25-21 21-25 25-18 25-16) con 23 punti di Martina Brunfranco. Sottotono l’Arbor Interclays che perde a Fermo contro la De Mitri per 3 a 1 (20-25 25-15 25-23 25-21); bene solo il primo set e poi manca il mordente per strappare almeno un punto. Battistelli Pesaro-Ama San Martino 3-1 (25-16 25-21 15-25 25-8).

SERIE C. Tra i maschi, Ama San Martino-Stadium Mirandola 1-3 (25-16 21-25 20-25 17-25); Fabbrico-Inzani Parma 3-0 (19, 21, 15). L’Ama è terza. Tra le ragazze, Poliespanse Nutristar Correggio-Mondial Quartirolo 1-3 (21-25 25-19 23-25 19-25), Burzoni Piacenza-Rubierese 3-0 (17, 20, 14); San Polo Torrile-Saturno Guastalla 0-3 (19, 18, 18); Everton-Cus Parma 3-0 (20, 19, 19). Correggio è terza.

SERIE D. Tra i maschi, nel girone A, Pieve-Bluenergy Piacenza 3-0 (16, 12, 19); Soragna-Naytes Vaneton Interclays 3-0 (18, 27, 22); Ribelli Dentro Pc-Scandiano 0-3 (23, 17, 17), Everton-Busseto 0-3 (26, 20, 19). Everton e Scandiano secondi.

Nel girone B, Bassa Reggiana Volley-Crevavolley.Net 3-1 (15-25 25-20 25-19 25-16); Maritain Modena-San Marco Matrix 3-0 (19, 17, 22); BRV quinta. Nel girone C, Mo.Re Volley-Bcc Romagnolo Cesena 0-3 (17, 17, 18). Tra le ragazze, girone A, L’Arena-Sangiopode 3-2 (25-15 22-25 25-21 23-25 15-11), Rm Piacenza-Vaneton Limpia Mentani 3-1 (25-15 19-25 25-22 25-8); Pol.Coop Parma-Jovi 1-3 (25-22 27-29 18-25 24-26). L’Arena è seconda.

Nel girone B, Ama San Martino-Castelnuovo Rangone 3-0 (23, 20, 17), Moma Anderlini-Virtus Casalgrande 3-0 (14, 25, 21), Fiorano-Renusi Moglia Campagnola 2-3 (25-14 25-18 14-25 15-25 16-18), Soliera-Everton 3-0 (14, 19, 15), Fortlan Dibi Mentani-Marano 1-3 (18-25 25-18 24-26 15-25). La Renusi è prima con Marano che ha però una gara in meno.

Claudio Lavaggi