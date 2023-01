Bruno Spaggiari, novant’anni da centauro

Un compleanno vissuto con il rombo dei motori a fare da sottofondo.

E’ stato quello dell’ex centauro Bruno Spaggiari, che ieri, nell’abitazione nel territorio di Quattro Castella, ha festeggiato i 90 anni attorniato dall’affetto dei suoi cari. Con lui, la moglie Loredana, le figlie Elisabetta e Emanuela, i nipoti Giacomo, Giada e Miranda.

Spaggiari, che ha corso in sella a Benelli, Ducati, Morini e Mv Agusta, è un nome importante nel mondo del motociclismo, tanto che una sua moto è conservata in una collezione in Asia. Tra gli appassionati è un mito, perché in lui rivedono quel periodo per certi aspetti avventuroso delle competizioni, quando stile di guida e un pizzico di audacia venivano prima dello sviluppo tecnologico. L’elettronica era una cosa da fantascienza.

Lo studio fa da scenario. Ci sono foto, trofei e cimeli come i caschi, che raccontano l’ambiente delle competizioni tra anni ‘50 e ‘70, l’evolversi del motociclismo. Successi scolpiti nell’immaginario collettivo di varie generazioni, che rievocano una giovinezza trascorsa a tutta velocità.

Eppure, dal suo racconto, sembra quasi una carriera sbocciata per caso. "Da ragazzo avevo due passioni: la bici e la moto. Venivo da una famiglia povera, ho provato con la bici, mi è andata male. Andavo forte in salita, però poi mi perdevo in discesa perché avevo paura", inizia a raccontare Spaggiari.

"In città andavo in una concessionaria di moto a San Pietro, davo una mano a tenere in ordine i mezzi e ogni tanto facevo un giretto esagerando con il gas. Diciamo che ormai i vigili mi conoscevano. Un giorno mi sono presentato a un provino della Ducati, che cercava giovani piloti. Un altone mi ha prestato la tuta, sono balzato in sella, ma la pioggia mi ha costretto a un dritto sull’erba. Con una manovra ho salvato la moto. E’ stato quel gesto a convincere l’ingegnere a prendermi".

E’ la genesi dell’asso. E’ tesserato con il Motoclub Reggiano, ecco le prime corse a livello locale, tra cui a Reggio-Casina in salita. Poi è un crescendo. In bacheca anche un titolo italiano classe 125. "A quel tempo le gare avevano un po’ il sapore dell’avventura. Come quando a Alessandria sono caduto. Mi sono rialzato, ho ripreso la corsa e ho vinto davanti a Ubbiali. Il ruzzolone aveva comunque causato la rottura della clavicola", continua l’ex pilota nel vortice dei ricordi.

Il suo nome è tornato recentemente alla ribalta sulle riviste patinate del settore, quando la Casa di Borgo Panigale gli ha tributato un omaggio attingendo da un episodio accaduto nel 1972: una iconica Ducati modello Scrambler mostra in bella evidenza il numero 54. Uno di quelli che ha portato in gara.

La più epica, forse, la 200 Miglia di Imola, anno 1972. "Quel giorno non ho vinto, è stato Smart a alzare il trofeo, però la gente applaudiva me. Con una Ducati 750 ero in testa , in fuga da 320 chilometri. Solo una curva mi separa dalla vittoria, quando sono rimasto a secco e il sogno è andato in frantumi. Ha vinto lui, però il pubblico scandiva il mio nome, che emozione".

Lascia le competizione nel 1974. In seguito Spaggiari si è dedicato al commercio nel settore auto e all’imprenditoria nel contesto edile.

Massimo Tassi