Brutalità dietro le sbarre "Denudato e pestato" Agenti penitenziari accusati di tortura

di Alessandra Codeluppi

"Ho avuto paura di morire". Lo ha scritto, nel suo esposto datato 7 aprile, un 40enne tunisino, allora detenuto nel carcere della Pulce: denunciava di aver subito quattro giorni prima un pestaggio, e atti umilianti, da parte di uomini della polizia penitenziaria.

Il fatto, raccontato in anteprima dal Carlino, è subito confluito sul tavolo della Procura, che ha avviato accertamenti: da allora sono stati individuati quattordici agenti come coinvolti a vario titolo in quel violento episodio. Sono state poi chieste per tutti loro una serie di misure coercitive, per qualcuno anche il carcere. Alcuni sono anche in servizio da vent’anni e hanno gradi di responsabilità.

Il giudice per le indagini preliminari Luca Ramponi ha accolto la qualificazione dei reati ipotizzata dal pubblico ministero titolare dell’inchiesta Maria Rita Pantani: il più grave, la tortura, indicato anche nell’esposto fatto dal detenuto attraverso l’avvocato Luca Sebastiani.

LE MISURE

Il gip ha anche disposto per dieci indagati una serie di misure cautelari, eseguite ieri con il supporto del Nucleo investigativo centrale e dei Nuclei investigativi regionali dell’Emilia-Romagna, di Padova e di Milano del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Otto agenti sono stati sottoposti alla sospensione dell’esercizio di un pubblico ufficio e servizio per un anno, relativamente al reato di tortura. Altra contestazione è quella di lesioni: al detenuto è stata certificata una prognosi di venti giorni.

Per altri due agenti è scattata la medesima misura interdittiva, della durata però di dieci mesi, per il falso in atto pubblico: sarebbero state redatte tre relazioni di servizio che attestano un diverso svolgimento dei fatti. Per cinque di loro, inoltre, il gip ha anche disposto l’obbligo di firma.

LE INDAGINI

Convocando i giornalisti, il procuratore capo Calogero Gaetano Paci ha detto che sulla vicenda si era soffermata, dopo la pubblicazione sulla stampa, anche la senatrice Ilaria Cucchi, in visita a Reggio. E rimarcato come "dalle indagini è emerso che la dinamica dei fatti corrispondeva a quella raccontata dal detenuto". I riscontri sono venuti dalle "telecamere interne del carcere" e "dalle testimonianze di altri detenuti e di operatori che hanno assistito ad alcune fasi del pestaggio". Oltreché dagli "accertamenti del gabinetto regionale di polizia scientifica" che hanno permesso di verificare che "quanto detto da alcuni agenti non corrispondeva a verità".

IL PESTAGGIO

Questa la ricostruzione dei fatti fatta dal procuratore capo. "Il detenuto era uscito dalla stanza del direttore, dopo che per lui era scattato un provvedimento in seguito a condotte offensive che violavano il regolamento del carcere ed era stato sanzionato con l’isolamento. Mentre andava verso la cella di isolamento, le telecamere hanno ripreso come sia stato incappucciato con la federa di un cuscino, messo a terra con uno sgambetto e preso a pugni e pedate, poi trattenuto pancia a terra per gli arti superiori e inferiori". Trapelano nuovi dettagli: "Gli agenti hanno camminato sopra di lui con gli scarponi d’ordinanza, per immobilizzarlo al di fuori di ogni norma consentita". Eppure, spiega Paci, "non è stata registrata alcuna opposizione né resistenza all’ordine dell’isolamento". E ancora: "Alcuni agenti stavano sopra di lui e gli sferravano pugni al volto e al costato. L’uomo è stato sollevato a mezz’aria, sempre col cappuccio che gli impediva di respirare, e del tutto denudato, con gli abiti lasciati in corridoio". Poi il detenuto è stato aggredito una seconda volta: "Lui è stato portato nella cella di isolamento. Attraverso le telecamere si è visto che lui è stato preso di nuovo a pugni e pedate e lasciato lì nudo, nonostante le sue urla. A quel punto lui ha rotto il lavandino della cella per cercare di attirare l’attenzione. Poi, non avendo risposta, coi pezzi di ceramica si è ferito le braccia: il sangue ha allagato il corridoio davanti alla cella. Poi, dopo un’ora, sono accorsi un medico e un detenuto che lo hanno soccorso".

IL FALSO

A proposito delle relazioni, "tre agenti hanno scritto che il detenuto aveva opposto resistenza e aveva lamette per reagire contro il personale: ma non sono state trovate e non vi è alcun riscontro". Qualche agente aveva sporto denuncia per resistenza a pubblico ufficiale: "Ma in base alle indagini questa circostanza - ha puntualizzato ieri Paci - è stata smentita". Sono state usate "modalità disumanizzanti, degradanti, contro la dignità umana".

IL GIP

"Si è trattato di un’indagine difficile, in un ambiente abbastanza complesso e che vedeva anche rapporti di colleganza": il procuratore ha tenuto a rimarcare che "a essere al centro dei provvedimenti sono condotte di singole persone". E ha spiegato che il gip Ramponi, nella sua ordinanza, parla di "brutalità e ferocia ingiustificabili e non tollerabili dentro un presidio che deve garantire i diritti" e ha ravvisato il rischio di reiterazione del reato.