"Brutta notizia che non mi sorprende"

"Io ho un appartamento di 140 metri quadrati qua in centro a Reggio e pago già molto per la tassa sui rifiuti – racconta Luciano Bigi, storico ballerino reggiano che ha dedicato la propria vita al liscio –. È chiaro che questo rincaro non mi fa piacere. Non mi sorprendo più di nulla però, ultimamente è questo l’andazzo che ha preso il nostro Paese". Insomma, per Bigi l’aumento è sicuramente una brutta notizia, ma non inaspettata: "Paghiamo di più per il gas, per la luce, ci mancava solo il rincaro sui rifiuti per confezionare il ’pacco natalizio’. Siamo persi, non c’è nulla da fare. Io convivo con una badante, ma ho dei figli che hanno attività, e anche per loro può diventare un problema".