Brutta sorpresa per un agricoltore: rubati i semi

Neppure i semi per l’agricoltura vengono risparmiati dall’azione dei ladri. L’altra notte ignoti hanno fatto "visita" al fienile dell’allevamento bovino di un’impresa agricola di Reggiolo, gestita da Giorgio Caramaschi. Sono spariti 38 dei 50 sacchi di semi di erba medica che si trovavano sotto un bancale. "Quando sono andato a prendere i sacchi per la semina – racconta Caramaschi – una parte del materiale era sparito. Per fortuna non sono stati lasciati danni strutturali. Rimane solo la conseguenza per l’ammanco dei semi, che abbiamo provveduto a riacquistare subito, in quanto proprio in questi giorni stiamo seminando".

Il valore del bottino, in questo caso, ammonta a circa 2.500 euro.