Bruzzone in città con l’associazione. Caramella Buona

’Oltre ogni ragionevole dubbio’. Questo l’accattivante titolo della conferenza che la nota criminologa Roberta Bruzzone terrà sabato 7 alle ore 15.30 al Salone del Capitano dell’Hotel Posta. L’evento, organizzato dall’associazione La Caramella Buona, di cui la dottoressa Bruzzone è presidente onorario e direttore scientifico, porterà alla luce risvolti investigativi e processuali dei due casi di cronaca che tutti conosciamo: Alessia Pifferi, la madre che ha abbandonato la figlia provocandone la morte e Chico Forti, l’italiano detenuto 25 anni in un carcere americano per omicidio e recentemente tornato in Italia. La criminologa, che torna a Reggio dopo l’affollata conferenza tenutasi in aprile sui manipolatori affettivi, partecipa come consulente a molti procedimenti penali nazionali e in particolare, facendo parte della Caramella Buona da vent’anni, è molto sensibile alla prevenzione e repressione della pedofilia e dei reati sulle donne. Per questa conferenza, moderata dal presidente dell’associazione Roberto Mirabile, i posti sono già esauriti. Curiosa anche la Cena con Delitto che la Bruzzone terrà la sera stessa di sabato al ristorante Vecchia Reggio (prenotazione tavoli al 3476243629): un format originale per sostenere La Caramella Buona, dove i partecipanti diventeranno investigatori per risolvere un caso di omicidio, realmente accaduto e seguito dall’associazione.