Bruzzone, stasera l’incontro sulla violenza di genere

Si intitola "L’ombra di Narciso, come riconoscere un manipolatore affettivo in ambito relazionale" l’incontro in programma stasera alle 21 al teatro di Guastalla con ospite Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense.

La dottoressa è stata invitata dalla ditta Fol.Vez di Campagnola, che con Giorgia Rossi, uno dei titolari dell’azienda, ha voluto realizzare l’evento per sensibilizzare su un tema di forte attualità, che necessita di un adeguato approfondimento, per prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

L’obbiettivo è sensibilizzare la gente, in particolare le nuove generazioni, sulle figure narcisistiche e sulle relazioni pericolose che si possono instaurare, con la necessità di riconoscerle precocemente.

"Non c’è un’età che caratterizza questo fenomeno – anticipa la dottoressa Bruzzone al Carlino – e nessuno può ritenersi immune. Occorre prestare la massima attenzione, utilizzando alcuni elementi che possono chiarire la situazione".

Il ricavato della serata (in un teatro già tutto esaurito) sarà destinato all’acquisto di una moderna poltrona per dialisi per il nuovo reparto di Dho dell’ospedale di Guastalla, oltre a una donazione per il pronto soccorso locale.

a.le.