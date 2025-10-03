Btrees lancia ’DigitoriumTalks’. Un viaggio nella comunicazione

Il sindaco fischiato

Sergio Gioli
Il sindaco fischiato
ReggioEmilia
3 ott 2025
ALESSANDRA CODELUPPI
Cronaca
Btrees, agenzia reggiana specializzata in comunicazione digitale, presenta “Digitorium Talks”, un ciclo di cinque eventi dedicati a imprese e professionisti del settore. Nato per approfondire temi chiave della comunicazione moderna, il progetto si propone come un’occasione di confronto e crescita, in cui superare i limiti della comunicazione tradizionale e comprendere le nuove tendenze digitali.

La rassegna prende il via con tre incontri: mercoledì prossimo, “Tone of choice: L’inclusività linguistica come scelta strategica”, a cura del copywriter Davide De Capitani; il 9 ottobre, “Ultra-Comunicazione”, con Rudy Bandiera, noto formatore e divulgatore nel campo dell’innovazione digitale; e il 22 ottobre, “Facciamo AI: Advertising intelligente”, condotto da Davide Palermo, Adv Supervisor.

A novembre proseguono gli appuntamenti con “Stop scroll: Video che catturano, contenuti che conquistano” (5 novembre), guidato da Linda Botti, Content Supervisor, e il 12 novembre con Nicola Pavera, Seo Supervisor, con “Arrivare primi”.

"Teniamo molto a questi eventi perché rappresentano un modo per aprirci al territorio e far abitare il nostro Digitorium a imprese e persone di Reggio. È un’occasione per far conoscere Btrees e consolidare relazioni sul territorio", spiega Christian Zegna (foto), presidente e Ceo di Btrees. Gli incontri si svolgeranno nella sede di Via Crispi 3, nel cuore del centro storico di Reggio, e sono gratuiti ad eccezione dell’evento del 9 ottobre. Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’agenzia. Un’occasione imperdibile per chi vuole restare al passo con i cambiamenti digitali e scoprire nuove strategie di comunicazione in un contesto professionale e stimolante.

